حكومة أستراليا ستحظر استيراد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من أول 2024

أعلن وزير الصحّة الأسترالي مارك بتلر، أنّ الحكومة ستحظر استيراد السجائر الإلكترونية المخصّصة للاستخدام مرّة واحدة، اعتبارًا من الأوّل من كانون الثّاني المقبل، في خطوة سارعت الجهات الطبيّة إلى التّرحيب بها.
وأوضح أنّ الحظر المفروض على السّجائر الإلكترونيّة ذات الاستخدام الواحد، يهدف إلى عكس الزّيادة "المقلقة" في معدّلات تدخين السّجائر الإلكترونيّة بين الشّباب. وأشار إلى أنّ شركات السّجائر الإلكترونيّة روّجت لمنتجاتها على أنّها وسيلة لمساعدة المدخّنين على الإقلاع عن التّدخين على المدى الطّويل، لافتًا إلى أنّ طرح هذه السّجائر "لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للتّرفيه، خصوصًا لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر".
وكشفت أستراليا للمرّة الأولى عن حظر الاستيراد في أيّار الماضي، لكنّها لم تحدد موعدًا للبدء بتنفيذ القرار.
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