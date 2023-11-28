انت الان تتابع خبر إسرائيل تكشف عدد الرهائن المتبقين لدى حماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشمل ذلك كلا من الإسرائيليين والأجانب، ومن بين 173 رهينة، هناك 17 أجنبيا.

ومن بين الرهائن الإسرائيليين، يوجد ستة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما. ويعتقد منتدى الرهائن والعائلات المفقودة أن هناك أيضا ثلاثة أطفال يبلغون من العمر 18 عاما محتجزون كرهائن، وهم أطفال من الناحية القانونية، بموجب تعريف الأمم المتحدة.



وقبل اليوم الخامس من الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، أطلقت حماس حتى الآن سراح 69 رهينة، وأفرجت إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا.

ومن بين جميع الفلسطينيين المُفرج عنهم حتى الآن، كان هناك 98 سجينا دون توجيه تهم إليهم، و119 طفلا بموجب تعريف الأمم المتحدة، والـ31 الآخرين من النساء.

