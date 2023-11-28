انت الان تتابع خبر بينها قنابل " TNT".. العثور على مخلفات حربية لـ"داعش" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة، شرعت قوة من الجهاز، في شمالِ بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية بواجب لمتابعة هدف إستخباري في محافظة الأنبار تمكنت خلاله من العثور على مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أن "القوة تمكنت من العثور على 9 عبوات ناسفة على شكل صفيحة معدنية محلية الصنع في قضاء الكرمة، ليتم تفجيرها موقعياً من قبل الجهد الهندسي دون أي حادث يذكر".

كما وتمكنت قوة في قضاء راوه بذات المحافظة، من "تنفيذ عملية نوعية ضبطت خلالها كدس عتاد تابع لعصابات داعش يحتوي على:

ـ عجين مادة (TNT) (7) كغم.

ـ صاروخ قاذفة عدد (26).

ـ صاروخ قاذفة نوع (SPjg) عدد (4).

- حشوة صاروخ قاذفة عدد (34).

- صواعق قاذفة عدد (10).

وأتم البيان: "جرى تسليم المضبوطات وفق محضر ضبط أصولي إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".