انت الان تتابع خبر قطر: هدفنا الوصول إلى هدنة دائمة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "أولويات الوساطة هي النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين ثم العسكريون".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، "نريد ضمان استمرار المساعدات إلى غزة عبر خط مفتوح لا يتوقف".



وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن "الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بشأن مستقبله".

وتم التوافق من خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي تم تمديدها، الإثنين، ليومين إضافيين بعد أن دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية، دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، وتبادل 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، أضيف إليهم 50 أسيرة و10 أشبال مع التمديد، مقابل 50 محتجزا من المستوطنين في قطاع غزة.

