شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: التقطنا صورًا للبيت الأبيض والبنتاجون عبر قمر التجسس الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إن القمر الاصطناعي للتجسس الذي أطلقته التقط صورا للبيت الأبيض ومبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" و حاملة طائرات نووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أطلع على الصور، حيث تلقى تقرير عمليات من مركز بيونج يانج للقيادة العامة بإدارة تكنولوجيا الفضاء الجوي الوطنية صباح أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

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وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي شاهد صورًا للبيت الأبيض والبنتاجون، تم التقاطها الساعة36:11 مساء أمس الاثنين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن القمر الاصطناعي التقط صورا لمحطة نورفولك البحرية وحوض سفن نيوبورت ومطار فيرجينيا أمس الاثنين. كما تم رصد حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية في الصور. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمر ماليجيونج1- للتجسس الثلاثاء الماضي بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين.

الأقمار الاصطناعية لكوريا الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا الثلاثاء، لكن مسؤولين دفاعيين ومحللين بكوريا الجنوبية يقولون إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنجاح بلاده في إطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس، باعتباره حارسًا فضائيًا لمراقبة الأنشطة العسكرية للأعداء، وممارسة "كاملة" لحق الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.