السبت.. القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للشباب القادة للأولمبياد الخاص

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف القاهرة أعمال المؤتمر الإقليمي للشباب القادة للأولمبياد الخاص، السبت المقبل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 8 دول عربية هي "مصر، لبنان، المغرب، البحرين، عمان، الأردن، الإمارات، تونس"، والذي يقام تحت هاشتاج (يلا يا شباب نلم الشمل)، والذي يحظى بانتشار كبير بين أوساط الشباب في مختلف الدول العربية.



وذكرت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن المؤتمر سيتضمن برامج يشارك في كل منها 3 شباب "من ذوي الإعاقة الفكرية، من دون إعاقة فكرية، المرافق للتفاعل والتواصل من خلال الدورات التدريبية والتفاعلية المقررة".



يشارك في المؤتمر لاعب قائد وشريك ومرافق، ويمثل مصر في هذا المؤتمر عبد الرحمن عاطف الموافي، شهد عاطف الموافي، طارق النجار، رحمة خالد محمد، ندى جاسر رياض، محمد أحمد سرور.



من جانبها، أوضحت مدير عام المبادرات بالرئاسة الإقليمية نيبال فتوني، أن الهدف من هذا المؤتمر، جمع الشباب مع من هم دون الإعاقات الفكرية، والتي تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما، برفقة المرافق، للتعلم من بعضهم البعض "التدرب، اللعب بشكل موحد".

كما يتضمن المؤتمر مناقشات تهم الشباب واقتراح التوصيات والأفكار التي تعزز الدمج في مجتمعهم، وسيقوم المشاركون بنشر ما تعلموه محليا بين أقرانهم ويعملون على إدارة وتخطيط وتنفيذ وتقييم مشروع دامج محليا بناء على المعلومات والوسائل التي حصلوا عليها، وسيتم توفير منصة وأدوات لتعلم الشباب من بعضهم البعض، وسوف يعرضون إنجازات المشاريع التي نفذوها محليا لمشاركة أفضل التجارب والقصص والشهادات.



وبعد انتهاء هذا المؤتمر، سيطلب من الشباب إدارة وتنفيذ مشروع دمج في مجتمعهم، عبر الاستفادة من منح الشباب المتاحة لهذا الهدف من قبل الأولمبياد الخاص الدولي.



بدورها، قالت مديرة برنامج القيادات الشابة مروة رمضان، إن المؤتمر سوف تتوزع فيه الفقرات التدريبية من قبل محترفين على مدار يومين، ويشهد اليوم الأول، التركيز على التطوير المهني للشباب مع الدكتور شريف صلاح الدين الخبير في مجال التدريب على إدارة المشاريع والقيادة من قبل الشباب.



وأضافت أنه في الثالث من ديسمبر المقبل، سنحتفل جميعا "أعضاء المجلس الإقليمي الجديد للاعبين القادة والمشاركون في المؤتمر الإقليمي للاعبين القادة" باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم تنظيم نشاط دامج في الجامعة الأمريكية- بالقاهرة (بالتنسيق مع الأولمبياد الخاص المصري)، وسينهي المشاركون يومهم بزيارة الأهرامات.



وتابعت "يستمر تدريبنا التعليمي في 4 ديسمبر مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية للشباب مع الخبير الدكتور هيثم قاسم، حيث يتناول كيفية إدارة عواطفنا مثل الخوف والغضب وكيفية العمل تحت الضغط، التحدث أمام الجمهور والتواصل، ويستمر عرض المشاريع التي يقوده الشباب هذا اليوم أيضا".



وأردفت "سيتم تناول موضوع تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤول فريق عمل الرئاسة الإقليمية نادين أبوجبل، وستستمع إلى أفكار الشباب حول تفعيل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بناء على جميع الأدوات والتدريب الذي تلقوه معتمدين على أفكارهم وإبداعهم وطاقتهم".



ويتضمن جدول العمل أيضا "جلسة حوار مع مرافقي اللاعبين القادة لمناقشة أدوارهم، وقواعد السلوك وأفضل طرق عمل المرافق مع اللاعب، وسيتم تنظيم اجتماع افتراضي أو اثنين لهذه المجموعة للاستماع إلى إنجازاتهم محليا، وما هي الإجراءات التي يقترحون تنفيذها وما هي الموارد والدورات التدريبية والدعم الفني الذي يحتاجون إليه".