وزير الدفاع اليمني يشيد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود الحثيثة والتدخلات التنموية الكبيرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة المجالات وفي مختلف المحافظات اليمنية.



واستعرض الوزير اليمني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء مبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن .



وثمن وزير الدفاع اليمني، دعم السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب اليمني على كافة الأصعدة .