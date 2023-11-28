وضع حجر أساس مشروع تابع لـ "موانئ دبي" بالسخنة باستثمارات 80 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة "DP World-Sokhna Logistic Park"، في منطقة السخنة المتكاملة.

حضر الاحتفال بوضع حجر أساس المشروع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وأورس مول، المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين، بحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف في رؤيتها الاستراتيجية لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات المختلفة خاصةً اللوجستية من خلال إنشاء مناطق ومستودعات لوجستية والمضي قدمًا في أعمال التطوير بالموانئ وتكامل الأدوار فيما بينها؛ لتعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

وأضاف أن المناطق اللوجستية تمثل الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالميًّا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

وقال أورس مول، إن موانئ دبي العالمية السخنة تقدم من خلال مشروع المستودعات اللوجستية المزمع إقامته نمطا آخر مطلوب من الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مشيرا إلى الدعم المتواصل من المنطقة الاقتصادية في تذليل أية عقبات قبل أن تطرأ.

وأكد مول تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ويقع مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة، في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم المشروع في توافر 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، وفقا للبيان.

ويهدف المشروع لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024، بحسب البيان.