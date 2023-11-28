خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والزيت وزيادة الحديد وتقلبات في الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر، والزيت، والعدس، والجبن في الأسواق اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الحديد، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الكوسة والخيار وارتفاع البامية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والزيت والعدس والجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات