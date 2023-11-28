شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" بمطروح لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وحضور عدد كبير من عمد ومشايخ القبائل وأهالى مطروح وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة .

شهدت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، والوقوف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

واتفق المشاركون على دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، باعتباره الأقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان واستكمال مسيرة الإنجازات، وأعلن ممثلى القبائل وأهالى مطروح، خلال المؤتمر عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.