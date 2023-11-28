شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" بمطروح لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
شهدت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، والوقوف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.
واتفق المشاركون على دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، باعتباره الأقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان واستكمال مسيرة الإنجازات، وأعلن ممثلى القبائل وأهالى مطروح، خلال المؤتمر عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.
واستعرض المشاركون فى المؤتمر، إنجازات الرئيس السيسى فى كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة على ارض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية فى القضايا الهامة، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر.
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