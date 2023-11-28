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مؤتمر جماهيرى حاشد لحماة الوطن فى الأقصر.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد -  

نشر حزب حماة الوطن فيديو للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذى نظمه الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من النواب وقيادات الحزب والآلاف من أبناء المحافظة.

 

وأشار العمدة علاء راجح أمين الحزب بالأقصر، إلى أن الحزب موجود على أرض الواقع بمبادراته وتواصله مع الجماهير، لافتا إلى أن رسالتهم للمسؤوليين بأن المحافظة مستعدة تماما للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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