شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى حاشد لحماة الوطن فى الأقصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر حزب حماة الوطن فيديو للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذى نظمه الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من النواب وقيادات الحزب والآلاف من أبناء المحافظة.

وأشار العمدة علاء راجح أمين الحزب بالأقصر، إلى أن الحزب موجود على أرض الواقع بمبادراته وتواصله مع الجماهير، لافتا إلى أن رسالتهم للمسؤوليين بأن المحافظة مستعدة تماما للانتخابات الرئاسية المقبلة.