شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"خارجية الشيوخ": تمديد الهدنة بغزة يؤكد أهمية دور مصر بعملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن نجاح جهود الدولة المصرية فى تمديد الهدنة يكشف مدى أهمية الدور الذى تلعبه مصر فى عملية السلام بالمنطقة، وأن مصر حريصة طوال الوقت على سلامة الأشقاء فى فلسطين.

وأشار حسانين توفيق، إلى أن تمديد الهدنة لمدة يومين وسريان عملية تبادل الأسرى هى أول خطوة لوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الوضع الكارثى الذى تعيشه غزة، مشيرا إلى أن هذا الهدف سعت من أجله مصر منذ اليوم الأول للهدنة وتمكنت من تحقيقه.

وأضاف حسانين توفيق، استطاعت مصر أن تبنى مساحة عالية من الثقة لدى مختلف الأطراف عبر سنوات وطويلة، واليوم يتم توظيف هذه المساحة لصالح الأشقاء فى فلسطين مع التأكيد على عدم القبول أو السماح بتصفية القضية وهو موقف تاريخى لا شك فى ذلك.