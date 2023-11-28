شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": نجاح مصر فى مد الهدنة بغزة يظهر قوة القاهرة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التى قامت بها جمهورية مصر العربية وقطر من أجل التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية لفترة جديدة لمدة يومين يظهر قوة وثقل الدولة المصرية.

وأوضحت "الجمال" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مد الهدنة يساهم فى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ويدعم دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسري الفلسطينيين.

وتمنت النائبة أسماء الجمال أن يكون مد الهدنة بداية لتوقف النار إطلاقا، داعية أن يتبنى رؤية الدولة المصرية وإحياء مسار السلام الشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مشددة إحلال السلام الدائم والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.