شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات المصرية 2024 في الخارج والتى من المقرر أن تجرى أيام 1 و2 و3 من نوفمبر المقبل.

وقال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه تم عقد اجتماعات مؤخرا لوضع اللمسات النهائية بشأن الانتخابات في الخارج، معلنا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية التصويت في الخارج.

وأشار إلي أن المصريين في الخارج جزء أصيل من مصر ويعدون سفراء الدولة في الخارج، لذا حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تولي لهم اهتماما شديدا وأجرت اتصالات مكثفة بجميع الجاليات المصرية سواء في الدول العربية أو الغربية من أجل حثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأى.

وأوضح أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تجري اتصالات بالمصريين في الخارج، كما أن الحملة تقوم بنشر برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما نعرض أيضا الأفكار التي يتضمنها البرنامج الانتخابي بشأن مشكلات المصريين في الخارج وحلها".

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".