شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لمستقبل وطن بالفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الذى عقده حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تواجدًا كبيرًا من المواطنين الذين رددوا الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم قد نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة، والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة.