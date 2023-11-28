قعقور طالبت الجيش بتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية للذهاب بها الى محكمة العدل الدولية

دعت النائب حليمة قعقور "الدولة اللبنانية باتخاذ المسارات القانونية من اجل الاضاءة على الاعتداءات وانتهاكات العدو الاسرائيلي، وتوثيق كل الجرائم"، مطالبة "الجيش بتوثيق هذه الانتهاكات للذهاب بها الى محكمة العدل الدولية وان تقوم الحكومة اللبنانية بجهد دبلوماسي بهذا الخصوص".

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