اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، الى ان "ضمن إطار مكافحة الجريمة على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل وحدة الشّرطة القضائية في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام شخص على متن سيّارة نوع "Skoda" بترويج دولارات أميركيّة مزيّفة على عددٍ من المتاجر في بلدة ذوق مصبح".
ولفتت الى ان "بتاريخ 25-11-2023، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من المجموعة كمينًا محكمًا وأوقفت السّيّارة بقيادة المدعو ج. ض. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)، وضبطت في حوزته أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة /500/ دولار أميركي".
واكدت انه "تم تسليم الموقوف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييّض الأموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروّج دولارات أميركيّة مزيّفة في زوق مصبح وضبط بحوزته مبلغا مزيّفاً من الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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