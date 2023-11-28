واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: مدير CIA وصل إلى قطر لعقد اجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس

افادت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة تأكيدها ان مدير CIA وليام بيرنز وصل إلى قطر لعقد اجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس.

ولفتت الصحيفة الى ان "بيرنز يضغط على حماس وإسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن الاسرى لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين".

كما وصل الى الدوحة ايضا مدير الموساد ديفيد بارنياع للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بيرنز يبحث بالدوحة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين استمرار إطلاق سراح الرهائن وجوانب أخرى من الصراع في غزة.