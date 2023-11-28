"أ ف ب": 11 قتيلا بحادث منجمي في الصين

أفادت وكالة "أ ف ب"، بسقوط 11 قتيلا على الأقلّ في حادث في منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين الثلاثاء.
وأوضحت الوكالة، نقلاً عن قناة إعلامية رسمية، أن "الحادث وقع عند الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 بتوقيت غرينتش) في منجم قرب مدينة شوانغياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا".
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