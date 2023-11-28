تمديد الهدنة تقترب.. مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون وإسرائيليون يجتمعون فى الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، إن مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه يرحب بإمكانية إطلاق سراح 10 محتجزين لكل يوم إضافي للهدنة.

وجه الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدنا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية".