قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.. الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل فى شهادته بأى وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

وأوضحت الإفتاء في فتوى سابقة، أن الإسلام حث المسلمين فى كل زمان ومكان على التحلى بالصدق والأمانة والتخلى عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هى الديمقراطية التى يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلى بصوته الانتخابى ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

وتبدأ عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة للمقيمين خارج مصر من يوم 1 – 3 ديسمبر المقبل على أن تنطلق بالداخل من 10-13 ديسمبر.