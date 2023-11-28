رقم كبير.. الكشف عن عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة نحو 1000 ضابط وجندي من قواته منذ بداية الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، إن من بين الجنود المصابين 202 أصيبوا بجروح خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش رفض في البداية نشر بيانات عن عدد الجنود الجرحى وحالتهم، إلا أنه وبضغط منها سمح بالنشر، لافتة إلى أن الجيش رفض في البداية توضيح سبب رفضهم لنشر المعلومات وبعد وقت قر أجاز النشر.

ولفتت "هآرتس" إلى أن 29 من الجنود المصابين بجروح خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، وكذلك 183 إصابة متوسطة و74 إصابة خفيفة.

ولم تتطرق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية للحديث عن عدد المصابين في هذه الحرب حتى اللحظة، وتم الإبلاغ عن مقتل 392، بينهم 72 قتلوا خلال العملية البرية شمال قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات عن عدد الجرحى من المدنيين والجنود الإسرائيليين نشرت عبر صفحة خاصة بوزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب البيانات، فقد تم علاج 9038 جنديا ومدنياًمنذ بداية الحرب، ومن بين المصابين 7036 في حالة خفيفة، و751 في حالة متوسطة، و422 في حالة صعبة إلى حرجة وهناك 554 حالة يعانون من القلق والاكتئاب، و146 حالة غير معروفة.

ويشمل عدد المرضى 129 شخصا توفوا في المستشفيات، وفي 7 أكتوبر، دخل المستشفيات 1455 جريحًا، ولا يمكن معرفة عدد الجنود منهم.