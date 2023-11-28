انت الان تتابع خبر قيادة العلميات المشتركة تعقد مؤتمرا صحفيا لحماية الانتخابات في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم في مقر قيادة عمليات كربلاء حضره مراسل الخليج 365، بإن تم تشكيل لجان امنية لتامين عملية نقل صناديق الاقتراع بعد اكمال عملية التصويت الخاص والعام".

وأضاف بيان للعمليات المشتركة ان " المحمداوي عقد وفور وصوله والوفد المرافق اجتماعا امنيا موسعا ضم قائد عمليات كربلاء وقادة شرطة بابل وكربلاء والنجف والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئات ركن قيادة العمليات المشتركة ومدير عمليات وزارة الداخلية ومدير عمليات قيادة القوات البرية وقادة الحشد الشعبي وممثلي العتبات المقدسة وممثل المفوضية العليا المستقلة ومدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل وكربلاء والنجف".



وأشار الى ان "هذا الاجتماع تم التأكيد على ضرورة توفير كافة الأجواء الأمنية والفنية لاتمام العملية الانتخابية واهمية المشاركة الفاعلة للقوات الأمنية في تطبيق الخطط الأمنية الكفيلة باجراء الانتخابات وتوسيع مساحة التعاون بين القوات الأمنية والمواطنين بالشكل الأمثل".وأشار المحمداوي ان "التنسيق بين الجهات الأمنية كالجيش والشرطة والوكالات الاستخبارية والامنية والحشد الشعبي وتنفيذ الواجبات الميدانية سيوفر البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات وانجاحها".