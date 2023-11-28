انت الان تتابع خبر طفل يستنفر الشرطة الأميركية.. مطاردة "حامية الوطيس" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن "الشاحنة المجهزة برافعة شوكية، التي يصل وزنها إلى نحو 15 طنا، سرقت مساء السبت من خارج مدرسة في آن أربور بولاية ميشيغان، باستخدام مفتاح عثر عليه الصبي في خزانة".

ولاحقت الشرطة الشاحنة بعدما لاحظت أن "السائق لم يشغل المصابيح الأمامية، وكان يسير بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة".

لكن الصبي لم يتوقف عن القيادة، وظل هاربا لأكثر من ساعة صدم خلالها نحو 10 سيارات.

وقالت شرطة آن أربور: "كان هذا وضعا خطيرا للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي بإصابات خطيرة. لا يزال الحادث قيد التحقيق الجنائي".

وأشارت إلى أن "الواقعة لم تخلف أي إصابات بشرية".

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ملاحقة الشاحنة، بينما كان الضابط "يحث الصبي على "التوقف الآن"، ويحذر زميله من التوقف أمامه".

وتم، في نهاية المطاف، "اعتقال الصبي بعد نحو ساعة من المطاردة، واقتياده إلى مركز احتجاز الأحداث".