انت الان تتابع خبر الدولار يسجل أكبر خسارة شهرية خلال سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 103.2 في أحدث قراءة مرتفعا نحو 0.1 بالمئة خلال اليوم، ليصعد قليلا من أدنى مستوى منذ 31 أغسطس البالغ 103.15 الذي لامسه في التعاملات الآسيوية اليوم.ويتجه المؤشر نحو تسجيل خسارة بأكثر من ثلاثة بالمئة في نوفمبر، وهو أسوأ أداء له منذ عام.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني على نطاق واسع عند 1.09495 دولار و1.2627 دولار على الترتيب، وكلاهما قريب من أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر.

فيما استقر الين الياباني عند 148.63 للدولار مواصلا الانتعاش من حافة 152 للدولار التي سجلها في وقت سابق من الشهر.

وسجل الفرنك السويسري 0.8810 للدولار، مستقرا خلال اليوم، وهو أيضا قريب من أعلى مستوى منذ بداية سبتمبر. ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6632 دولار.

وبلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس عند 0.6114 دولار قبل أن يتراجع.

