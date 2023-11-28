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انت الان تتابع خبر بعد زواج لـ 14 عاما.. فنان مصري شهير يعلن انفصاله عن زوجته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت الكاتبة المصرية إنجي علاء، اليوم الثلاثاء، عن انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام 14عاما، حيث تزوجا عام 2009، وذلك من خلال حسابها على "X".
حيث كتبت إنجي علاء ويوسف الشريف رسالة موحدة: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
وتابعا: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".
ويعد يوسف الشريف من مواليد 14 ايلول 1978، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، واشتهر بالعديد من المسلسلات المصرية بشكل كبير، وكان أول ظهور له في فيلم سبع ورقات كوتشينة في دور البطولة، ثم شارك في فيلم فتح عينيك، ومسلسل العميل 1001، ومسلسل على نار هادئة، ومسلسل السندريلا، وفيلم حليم في 2006، ثم قام ببطولة فيلم آخر الدنيا في 2006، حتى اختاره المخرج يوسف شاهين في 2007 للمشاركة في فيلمه الأخير قبل وفاة يوسف شاهين "هي فوضى؟".