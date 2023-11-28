بعد زواج لـ 14 عاما.. فنان مصري شهير يعلن انفصاله عن زوجته

حيث كتبت إنجي علاء ويوسف الشريف رسالة موحدة: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

ويعد يوسف الشريف من مواليد 14 ايلول 1978، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، واشتهر بالعديد من المسلسلات المصرية بشكل كبير، وكان أول ظهور له في فيلم سبع ورقات كوتشينة في دور البطولة، ثم شارك في فيلم فتح عينيك، ومسلسل العميل 1001، ومسلسل على نار هادئة، ومسلسل السندريلا، وفيلم حليم في 2006، ثم قام ببطولة فيلم آخر الدنيا في 2006، حتى اختاره المخرج يوسف شاهين في 2007 للمشاركة في فيلمه الأخير قبل وفاة يوسف شاهين "هي فوضى؟".