انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تصدر تحذيراً لسكان غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المتحدثة مارغريت هاريس: "في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي".

ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه "مأساة" وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.



وكانت إسرائيل قد تعهدت بالقضاء على حركة حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر، والذي أدى وفقا لها إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطاف نحو 240 شخص نقلوا إلى غزة.

وأدى الرد الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل نحو 15 ألف شخص في قطاع غزة، من بينهم 6150 طفلا، وفق حكومة حماس.

