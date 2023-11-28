انت الان تتابع خبر العراق يؤكد لأذربيجان: بقاء مخيم الهول يشكل خطراً على السلم العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، السفير الأذربيجاني في بغداد، نصير ممدوف".

وبحث الأعرجي مع السفير الأذربيجاني، "الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، وعلى جميع الصعد".



وأكد الأعرجي، أن "الهدف الإستراتيجي للحكومة العراقية هو غلق مخيم الهول السوري، لأن بقاءه يشكل خطرا حقيقيا على السلم العالمي، مبينا أن التطرف يمثل تحديا للدول والشعوب، ولابد من تضافر جهود المجتمع الدولي لإزالة هذا التحدي الخطير".

من جانبه، أكد السفير الأذربيجاني، أن "بلاده تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وانها تتطلع للتعاون مع العراق، لتبادل الخبرات والمعلومات، وبما يسهم بتعزيز الاستقرار العالمي".

