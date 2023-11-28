انت الان تتابع خبر التربية تعلن تأمين مبلغ منحة الطلبة والتلاميذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "استكمالا لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الداعم للأسر المتعففة، وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُعلن عن تأمين مبلغ منحة الطلبة والتلاميذ إلى ذوي الأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لهذا العام".



وأكدت أنها "ستصرف خلال الايام القليلة المقبلة بعد الحصول على تمويل مالي من وزارة المالية لتغطية الصرف من الحساب الجاري باسم وزارة التربية/ المديرية العامة للشؤون المالية".