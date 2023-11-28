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ابوظبي - سيف اليزيد - عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن - الاتحاد للأخبار
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عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
28 نوفمبر 2023 09:34
اجتاحت عاصفة شتوية وسط أوكرانيا وجنوبها فأودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل إلى جانب ثلاثة في مولدوفا المجاورة، حيث تسببت الثلوج والرياح العاتية في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات والقرى وإغلاق الطرق السريعة.
وأصيب 19 شخصاً على الأقل في أوكرانيا و10 آخرون في مولدوفا. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنهم يتوقعون المزيد من الأحوال الجوية السيئة، مع احتمال تساقط الثلوج وهطول الأمطار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوديسا الجنوبية، مشيراً٬ إلى أنه قد يكون هناك قتلى آخرون في أماكن أخرى.
وقالت خدمات الطوارئ إن التيار الكهربائي ظل مقطوعاً في 882 منطقة بينما توقفت حركة المرور على عشرة طرق سريعة وتقطعت السبل بأكثر من 1500 شاحنة. وأُغلقت المدارس في كل من جنوب أوكرانيا ومولدوفا.
المصدر: وكالات
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