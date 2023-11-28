بالصور.. قصص مرعبة عن أخطر 10 قراصنة في تاريخ العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، العصر الذهبي للقراصنة الذين سيطروا على البحار السبعة وجمعوا ثروات هائلة.

بدأ العديد من القراصنة الأكثر شهرة في التاريخ كقراصنة - بحارة مستأجرين على متن سفن حربية خاصة حصلوا على الإذن بمهاجمة أعداء بلادهم في البحر ومضايقة السفن التجارية في مناطق محددة.

وحقق بعض القراصنة نجاحاً كبيراً لدرجة أن مجرد ذكر أسمائهم كان كافيا لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم.

ونشر موقع مجلة لايف ساينس العلمية، قائمة تشمل معلومات تفصيلية عن 10 من أكثر القراصنة شهرة في كل العصور.

1-بلاكبيرد

من المحتمل أن يكون بلاكبيرد أشهر قرصان في التاريخ، لكن حياته يحيطها الغموض. والمعلومات المتاحة عنه، جاءت من كتاب صدر عام 1724 تحت اسم الكابتن تشارلز جونسون، بعنوان "التاريخ العام للقراصنة". وبعض أجزاء الكتاب مدعومة بوثائق حكومية من ذلك الوقت، بينما أثبت العلماء أن أجزاء أخرى من الكتاب كاذبة، لذلك فهو ليس مصدرًا موثوقًا به تمامًا.

يقول الكتاب أن الاسم الحقيقي لبلاكبيرد هو إدوارد تاتش. ولد في بريستول، إنجلترا، وكان جنديا خلال حرب الخلافة الإسبانية (1701 إلى 1714). في عام 1716، تحول إلى القرصنة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل كارولينا الجنوبية وفيرجينيا

حصل خلال العصر الذهبي للقرصنة (حوالي 1650 إلى 1720) على سمعة مخيفة، استخدمها لصالحه.

يقول كتاب "التاريخ العام للقراصنة" إن بلاكبيرد قتل في نوفمبر 1718 بعد أن تعرضت سفينته لكمين نصبته البحرية البريطانية بالقرب من جزيرة أوكراكوك في ولاية كارولينا الشمالية.

2- تشينج شيه

تعد واحدة من أنجح القراصنة في التاريخ، وتسمى أحيانًا تشينج آي ساو أو تشنج يي ساو. ولدت لعئالة فقيرة في قوانجتشو في الصين، أواخر القرن الثامن عشر، وكانت تعمل بالجنس حتى تزوجت من قرصان يُدعى تشينج الأول في عام 1801 وأخذت اسم تشينج شيه، الذي يعني "زوجة تشينج".

وسيطر الزوجان على عصابات القراصنة المتنافسة في المنطقة. توفي الزوج تشينج في عام 1807، فواصلتزوجته شيه السيطرة منفردة على اتحاد القراصنة. وجحت في تأمين السيطرة على القراصنة من خلال تحالفات دقيقة وقانون صارم، يصل إلى حد قطع رأس من يتحدى السيدة القوية.

في ذروة قوتها، كانت شيه، والتي يطلق عليها أيضًا "ملكة القراصنة"، تسيطر على أسطول مكون من 1200 سفينة يقودها حوالي 70 ألف قرصان.

وفي عام 1810 فككت شيه الاتحاد وتفاوضت على صفقة استسلام سخية مع الحكومة الصينية. ولم يتم العفو عن القراصنة عن جرائمهم فحسب، بل سُمح لبعضهم بالاحتفاظ بسفنهم والانضمام إلى البحرية الصينية.

3. السير فرانسيس دريك

كان السير فرانسيس دريك نبيلاً بالنسبة للبعض وقرصانًا خارجًا عن القانون بالنسبة للآخرين. ولد في ديفون بإنجلترا حوالي عام 1540، وأصبح أول شخص من إنجلترا يبحر حول العالم، وفقًا لبي بي سي - على الرغم من أن هذا العمل الفذ لم يكن استكشافًا مخططًا له، بل كان نتيجة ثانوية لهدفه المتمثل في مهاجمة السفن الإسبانية في الأمريكتين.

كان دريك يحظى بدعم إنجليزي، لأن الإسبان استولوا على كامل أراضي العالم الجديد وكان الإنجليز يريدون دخولها، ولكن بالنسبة للإسبان، كان دريك لصًا قرصانًا خطيرًا أطلقوا عليه لقب "إل دريك" أو "التنين"، إيلين ميرفي. وكتب الأستاذ المشارك في التاريخ البحري والبحري بجامعة بليموث في إنجلترا، في مقال على موقع الجامعة الإلكتروني. أعاد دريك الكثير من الكنوز المنهوبة خلال جولاته وشارك ثروته مع الملكة إليزابيث الأولى. وكان أيضًا قائدًا بحريًا بارزًا حارب الأرمادا الإسبانية، وهو أسطول ضخم من السفن الإسبانية كان جزءًا من محاولة فاشلة لغزو إنجلترا والإطاحة بالملكة عام 1588.

وأصبح إرث دريك أكثر تعقيدًا بسبب تورطه في العبودية، إذ ساعد في بدء تجارة الرقيق الإنجليزية في أفريقيا من خلال القيام برحلات متعددة إلى غينيا وسيراليون مع ابن عمه وقائد البحرية السير جون هوكينز واستعبد ما يصل إلى 1400 شخص أفريقي. وتوفي دريك بسبب مرض الزحار قبالة سواحل بنما في عام 1596.

4. بلاك سام بيلامي

عاش صامويل بيلامي 28 سنة فقط، لكنه صنع اسمًا كبيرا خلال حياته القصيرة. من المحتمل أن بيلامي ولد في ديفون الفرنسية في نهاية القرن السابع عشر، وبدأ العمل في أعالي البحار في بداية حرب الخلافة الإسبانية عندما كان عمره 13 سنة وأصبح فيما بعد قبطانًا للقراصنة، وفقًا لجمعية نيو إنجلاند التاريخية.

بصفته قرصانًا، استولى بيلامي على 53 سفينة، بما في ذلك سفينة ويدا جالي، وهي سفينة عبيد تحمل ثروة من الذهب والفضة وبضائع أخرى عام 1716، وفقًا للمتحف الميداني في شيكاغو.

ذكرت مجلة فوربس في عام 2008 أنه من المحتمل أنه القرصان الأعلى ربحًا على الإطلاق. وقدرت فوربس أنه استولى على غنائم تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون دولار بدولارات عام 2008. جعل بيلامي سفينة ويدا جالي سفينته الرئيسية في عام 1717، لكنه سقط بها في عاصفة في نفس العام.

كان لقبه "بلاك سام" بيلامي لأنه كان يرتدي باروكات سوداء مربوطة بقوس أسود. كما نصب بيلامي نفسه على أنه "روبن هود البحر" من خلال السرقة من الأثرياء. وفقًا لجمعية نيو إنجلاند التاريخية، فقد أدار سفينته بشكل ديمقراطي، وعامل أفراد طاقمه على قدم المساواة وأنقذ حياة الأسرى.

5. بلاك بارت

كان بارثولوميو روبرتس، الملقب بـ "بلاك بارت"، قرصانًا طويل القامة ووسيمًا ومبهجًا من القرن الثامن عشر من ويلز. كان يعمل في البداية على متن السفن التجارية لكنه أصبح قرصانًا وسرعان ما تم انتخابه قبطانًا لسفينته وطاقمها، وفقًا لمتحف جرينتش الملكي في لندن.

نهب روبرتس ما يصل إلى 400 سفينة خلال حياته، في منطقة البحر الكاريبي وقبالة سواحل أفريقيا. وغالبًا ما كان يأخذ سفن العبيد ثم يطلب الذهب من القباطنة مقابل عودتهم. وعندما رفض أحد هؤلاء، قيل إن روبرتس أحرق السفينة وعلى متنها 80 مستعبدًا محاصرين على متنها، وفقًا لموسوعة تاريخ العالم.

وانتهت جرائم بلاك بارت عام 1722 عندما قُتل على يد البحرية البريطانية قبالة سواحل الجابون في غرب وسط أفريقيا بينما كان أفراد طاقمه في حالة سكر شديد لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الدفاع عن السفينة، وفقًا لمتاحف جرينتش الملكية. وشنق نحو 52 من أفراد طاقمه بعد أكبر محاكمة للقراصنة على الإطلاق، وفقًا لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن.

6. الكابتن كيد

ولد ويليام كيد، في اسكتلندا حوالي عام 1645، وعمل كجندي خاص من قبل الحكومة البريطانية في عام 1689 وتم تكليفه حتى بالقبض على القراصنة. ومع ذلك، فقد شنق في النهاية بتهمة القتل والقرصنة، وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

اشتهر كيد بالاستيلاء على سفينة تجارية تدعى Quedagh Merchant قبالة الساحل الغربي للهند في عام 1698. وكانت السفينة مليئة بالذهب والفضة والحرير الثمين والساتان، بالإضافة إلى البضائع الهندية الأخرى. وبعد أن علم بتصنيفه على أنه قرصان، غادر كيد السفينة في منطقة البحر الكاريبي في عام 1699، وسافر إلى نيويورك لتبرئة اسمه فألأقي القبض عليه. وتم اكتشاف حطام السفينة Quedagh Merchant في عام 2007.

يختلف المؤرخون حول ما إذا كان كيد مذنبًا بالفعل بالقرصنة. ومع ذلك، تم إعدامه في لندن عام 1701. ثم علقت السلطات جثته في قفص معدني في نهر التايمز، بهدف ردع البحارة المارة عن القرصنة، وفقًا لمجلس ثوروك، وهو هيئة حكومية محلية في إنجلترا.

7. السير هنري مورجان

لا تزال صورة السير هنري مورجان، موضوعة على زجاجات البيرة الشهيرة المسماة "الكابتن مورجان". ولد مورجان في ويلز حوالي عام 1635 وذهب إلى منطقة البحر الكاريبي كعامل في عام 1655. وبعد أن أكمل عمله المتعاقد عليه في بربادوس، سعى إلى تحقيق ثروات في جامايكا وسرعان ما تحول إلى القرصنة.

تزوج مورجان من ابنة عمه إليزابيث عام 1665، والتي كانت أيضًا ابنة نائب حاكم جامايكا. منذ عام 1666، تولى قيادة سفينته الخاصة بصفته قرصانًا. وقاتل في البر وفي البحر. وداهم بلدات على طول سواحل المكسيك وبنما وكوبا. وستولى على كثير من كنوز الذهب والفضة والأحجار الكريمة، كما كان يأسر العبيد ويبيعهم.

ويبدو أن مورجان حصل على لقب فارس من قبل الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا عام 1674، على الرغم من كونه سجينًا.

توفي مورجان لأسباب طبيعية في عام 1688. وفي وقت وفاته، كان يمتلك 3 مزارع، وكانت ممتلكاته في جامايكا تضم 131 عبدا، بينهم 33 صبيًا وفتاة وطفلًا، وفقًا لقاعدة بيانات تراث العبودية البريطانية في جامعة كوليدج لندن.

8. آن بوني

ولدت القرصانة آن بوني (أو بوني) وهي ابنة صاحب مزرعة، في أيرلندا عام 1698 قبل أن تنتقل إلى كارولينا الجنوبية، وفقًا لمتحف جرينتش الملكي. وتركت حياة المزرعة وراءها متجهة إلى منطقة البحر الكاريبي في أوائل القرن الثامن عشر وضربت المحيط المفتوح.

وبدأت حياة القراصنة متنكرة في زي رجل على متن سفينة كاليكو جاك راكهام، القرصان الذي تم العفو عنه.

9. ماري ريد

لم تكن بوني وحدها، فقد كانت شريكة ماري ريد. ولدت ريد في لندن وكانت أيضا ترتدي زي رجل. كانت تعمل على متن سفينة أخرى عندما تم الاستيلاء عليها من قبل راكهام، ولذا انضمت إلى طاقم راكهام.

أصبحت بوني وريد صديقتين، حيث كانا ينهبان معًا في أعالي البحار، وكانتا ترتديان سترات وسراويل طويلة، وتقاتلان بساطور في يد ومسدس في اليد الأخرى. وشهد أحد ضحايا قرصنتهما بأنهما كانتا نشيطتين للغاية على متن السفينة و"على استعداد للقيام بأي شيء"، وفقًا لمجلة سميثسونيان.

تم الاستيلاء على سفينة راكهام وطاقمها قبالة جامايكا في عام 1720 وجرى تقديمهما للمحاكمة، لكن بوني وريد تجنتبا المشنقة لأنهما كانتا حاملين. ماتت ريد في السجن مصابة بالحمى، بينما نجت بوني. وتولى والدها تأمين إطلاق سراحها من السجن وأعادها إلى ولاية كارولينا الجنوبية، حيث عاشت حتى سن 84 سنة.

10. تشارلز فاين

تشارلز فاين شخصية غامضة في العصر الذهبي للقرصنة. تاريخ ومكان ميلاده غير معروفين، لكن الروايات التاريخية تصوره على أنه قرصان جريء وعديم الرحمة. تم رصده لأول مرة في أوائل القرن الثامن عشر، وهو ينهب الإسبان الذين كانوا ينقذون الفضة من حطام الأسطول الإسباني في خليج فلوريدا. ومن هناك، اشتهر اسمه في حوادث الهجوم على السفن في أعالي البحار.

ذات مرة، عندما حاصرته البحرية البريطانية، أشعل فاين النار في سفينته الرئيسية وأرسلها مباشرة إلى الأسطول البريطاني. وتسببت السفينة المحترقة في تشتيت الانتباه بعيدا عنه، ليتمكن فاين من الهروب وتجنب القبض عليه.

في النهاية انقلب عليه طاقمه وأطاحوا به من قيادة سفن القراصنة الخاصة به، وتقطعت به السبل على جزيرة غير مأهولة في منطقة البحر الكاريبي بعد أن دمرت عاصفة سفينته الوحيدة المتبقية. وجرى إنقاذه ثم القبض عليه وإعدامه بسبب جرائمه في جامايكا عام 1721.

لم يكن فاين أغنى قرصان، لكنه جمع ما يعادل 2.3 مليون دولار بحلول نهاية حياته المهنية، بناءً على تقدير عام 2008 الذي نشرته مجلة فوربس.