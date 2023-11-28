واشنطن تدعو إسرائيل لتجنب اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئول بالإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تجنب "اقتلاع" الفلسطينيين من منازلهم في جنوب قطاع غزة.

وأضاف المسئول الأمريكي: "لا يمكن تكرار حجم النزوح الذي شهدناه، لأنه ما من منظومة مساعدات إنسانية قادرة على سد الحاجة التي قد تنشأ".

وكشف المسئول أن هذه الرسالة نقلت إلى إسرائيل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من كبار المسئولين الأمريكيين.

وتابع: "تم التوضيح أنه يجب على إسرائيل أن تخطط بعناية فائقة للعملية العسكرية في جنوب قطاع غزة وفي وسطه، من أجل منع تهجير السكان وضمان عدم حدوث أي ضرر لملاجئ الأمم المتحدة ومرافق البنية التحتية والمستشفيات".

وأضاف: "هذه القضية تطرح طوال الوقت في المحادثات مع الإسرائيليين، والانطباع هو أن هناك اعترافاً إسرائيلياً بأن أسلوب العمل في الجنوب يجب أن يكون مختلفاً عما هو عليه في الشمال".

وتابع: "تريد الولايات المتحدة ألا تشكل حماس تهديدا على إسرائيل، ولكن يجب إدارة المعركة في الجنوب بصورة مختلفة" عن شمالي قطاع غزة.

وشدد المسئول الأمريكي على أن" زيادة مستوى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في الصفقة الحالية".

وقال: "لقد أوضحنا تمامًا أنه يجب الحفاظ على هذا المستوى من المساعدات أو أعلى منه".

وتقول إسرائيل إنه حال انتهاء الهدنة الإنسانية فإنها ستعود إلى الحرب، ملمحة إلى تحرك قواتها جنوبا بعد أن اقتصرت عمليته البرية على شمالي قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.