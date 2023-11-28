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وفاة 24 شخصًا جراء صواعق بولاية جوجارات غرب الهند

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ياسر رشاد - القاهرة -  

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا حتفهم جراء الصواعق خلال أمطار غير موسمية في ولاية جوجارات غربي الهند.

وذكر مركز عمليات الطوارئ بالولاية  وفقا لقناة (ورسيا اليوم) - أن ولاية جوجارات شهدت عددًا كبيرًا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانًا وإلحاق أضرار بـ29 منزلًا، حيث تم الإبلاغ عن 4 وفيات بمنطقة داهود، و3 وفيات في باناسكانثا وباروش، واثنان بمنطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وباردة حتى أمس، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة.

من جانبها.. ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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