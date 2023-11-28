مخبأة بأماكن سرية.. ضبط متهمين بحوزتهما 29 بندقية و200 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويج المواد المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

تم استهداف المتهمين "سائق وعاطل" لهما معلومات جنائية، بحوزتهما (29 بندقية آلية - 910 خزينة لبندقية آلية "مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل"- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة لبندقية آلية – 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - 4500 قرص لمخدر التامول).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي "6 مليون و100 ألف جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.