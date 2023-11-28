محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير مساكن بهتيم بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 متر ووجه المحافظ بمراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البلدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أنه جرى عمل رصف الشوارع بالكامل بالأسفلت و بلاط الانترلوك وعمل جزر وسطى وأرصفة وانشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.