شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لـ «صالون التنسيقية»: الرئيس السيسى أعاد لمصر هيبتها ودورها الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار الـ ١٠ سنوات الماضية، شهدت مصر بعض الأحداث التى أرهقتها، مضيفًا أنه كان هناك الكثير من التحديات التي كانت تواجه الرئيس السيسي ومنها كيفية استعادة مصر لدورها ومكانتها وسمعتها بعد فترة حكم الإخوان الإرهابية.

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في إعادة هيبة الدولة، وتحمل على عاتقه عودة الدولة لدورها الإقليمي في الشرق الأوسط، كما أعادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي في وقت حرج.

وأوضح فوزي، أن المرأة المصرية شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، من حيث تمثيلها داخل مجلسي النواب والشيوخ في سابقة لم تحدث من قبل، كما تولت المرأة المناصب التنفيذية، مضيفًا أن الرئيس السيسي أعاد للشباب دورهم الريادي بشكل لم يحدث من قبل وتم تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي هي استكمال ما تم تحقيقه وإنجازه داخل الحوار الوطني، وكذلك ضرورة خروج قانون المجالس الشعبية والمحلية للنور والإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، وكذلك ضرورة دعم الدولة للأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية فرصة كبيرة للأحزاب لتمثيل نفسها.

وقال إن الدولة المصرية أعلنت تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين منذ يوم 7 أكتوبر، مضيفًا أن الموقف المصري صلب ورافض للتهجير ونقل المعركة لسيناء الحبيبة، وهو موقف سيسجله التاريخ للرئيس السيسي.

وأدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، وشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.