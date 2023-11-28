شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم يوم تضامنى غدا مع نساء وأطفال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين ولجنة المرأة غدا الأربعاء، يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار".

يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

‎يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين "بيت الحودايت" حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.