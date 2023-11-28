شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أمانة المرأة بمستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي يبدأ بدقيقة حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، المؤتمر النسائي الجماهيري، الذى تنظمه أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة رشا رمضان لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا في غزة.

ويشارك بالمؤتمر كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، و هبة جلال أمينة الإعلام المركزي، وجميع أمينات المرأة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ ومنهم مايسة عطوة،صبورة السيد، أماني الشعولي، ميرفت عبد العظيم.

وقد نظم حزب مستقبل وطن على مدار الأسابيع الماضية، عدد من المؤتمرات الجماهيرية بمختلف محافظات مصر، كان آخرها في الفيوم والشرقية والأقصر.

وقد أطلق الحزب، مبادرة "كلنا معاك" لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين أمانات المرأة والعمل الجماهيري والشباب.