شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق الإنسان بالنواب": تمديد الهدنة الإنسانية بغزة يحمى حياة الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "رضوان " في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تمديد الهدنة تسمح بتخفيف حدة التوتر والعنف في المنطقة، مما يحمي حياة الأبرياء ويقلل من الخسائر البشرية والمادية، فضلا عن كونه يؤدي إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين والإسرائيليين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتابع "رضوان" أن التمديد سيؤدى إلى تعزيز الجهود الدولية للتوسط والوساطة بين الجانبين، وتشجيع المجتمع الدولي على العمل معًا لتحقيق السلام في المنطقة، بالاضافة ِإلي أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تغيير إيجابي في العلاقات الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلي أن التمديد يتمتع بأهمية كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويعزز الآمال في تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلى.
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