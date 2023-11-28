أمينة المرأة بـ"مستقبل وطن" للرئيس السيسي: عظيمات مصر كلهن خلفك لرد الجميل

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهة رسالة إلى الرئيس السيسى، قائلة: "عظيمات مصر كلهم وراك وزى ما أكرمتنا هنرد الجميل وهنشارك فى الانتخابات".

وأشارت أمينة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر النسائى الجماهيرى الذى تنظمه الأمانة بالحزب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسى لم يترك مناسبة وأثنى خلالها على دور المرأة المصرية، فهى رمز العطاء وتحمل بين ثغراتها تفاصيل مؤثرة، فهى حالة فريدة قادرة على تشكيل الوعى داخل المجتمع على مر تاريخ الوطن.

وأوضحت أن الرئيس السيسى منح المرأة المصرية الشعور بالأمان على وطنها وبيتها وأبنائها، ومنحها أيضا الفرصة لتحقيق ذاتها، متابعة: "فقد منحنا الرئيس حقوقا بحثنا عنها على مدار عقود غاب صوت نساء مصر ولم نسمعه إلا فى عهد هذا القائد العظيم".