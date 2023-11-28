شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: الاستحقاقات الماضية شاهدة على تأثير المرأة بالمشهد السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية لعبت دورا تاريخيا ومحوريا فى عمر الوطن، فهى دائما التي تتحمل كافة القرارات والضغوط الاقتصادية، كما أنها تحملت الكثير من آلام الفقد خلال حرب مصر على الإرهاب، مؤكدا: "نملك رموزا عديدة شكلت تاريخ مصر في كافة المجالات، فلا ننسى المرأة المصرية نفيسة الغمراوى، والتى تعتبر أول امرأة أدخلت الرياضة النسائية لمصر عام 1930".

وأكد "دياب"، خلال المؤتمر النسائي الجماهيري الحاشد، الذى تنظمه أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس منح المرأة المصرية مساحة كبيرة وأهمها التمكين السياسي وتقلدها الكثير من المناصب الهامة المؤثرة، مشددا على قدرة المرأة في حشد الأسرة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مثلما فعلت في كافة الاستحقاقات الماضية التى كانت شاهدة على مدى قوتها وتأثيرها في المشهد السياسي والوقوف بجانب وطنها طوال الوقت.