شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة مستقبل وطن" تجرى جولات بالأقصر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النائبة نورا على، أمين السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، لبحث سبل دعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية.

واستهلت "نورا علي" زيارتها بتنظيم اجتماع موسع لهيئة مكتب أمانة السياحة والآثار بالمحافظة.

وشهد الاجتماع التباحث بشأن استراتيجية ومحاور العمل الخاصة بدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات،، ومدى تنفيذ الخطط الموضوعة من الأمانة فى هذا الشأن، كما وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع السياحة فى الأقصر، والتحديات الموجودة وطرق معالجتها السريعة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.

وشددت "نورا علي" خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود خلال الأيام المتبقية من فترة الدعاية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وتعريف المواطنين بحجم الجهود والإنجازات التى تحققت.

كما طالبت نورا على بضرورة الاستمرار فى حملات التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات للمساهمة فى صنع المستقبل وإخراج هذا العرس بصورة تليق بمصر وتاريخها الوطني.