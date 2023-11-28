غانتس: سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة في غزة ومجلس الحرب موحّد وليس أمامنا خيار آخر

ذكر الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، "أننا سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة في غزة، ومجلس الحرب موحّد وليس أمامنا خيار آخر".
وفي وقت سابق، اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الى "اننا نستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس".
واكد هاليفي في تصريح له "أننا نحرص على عودة سكان الشمال إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا"، معتبرا ان "الجيش وشعبة الاستخبارات فشلوا في السابع من تشرين الاول ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن".
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