أردوغان يبلغ غوتيريس بضرورة محاسبة إسرائيل امام المحاكم الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة

اعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده غدا الأربعاء، قال أردوغان لغوتيريس إن "إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي".