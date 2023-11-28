نادي الأسير الفلسطيني: سيُفرج الليلة عن 30 أسيرًا فلسطينيًا هم 15 أسيرة و15 طفلًا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أنّه سيُفرج الليلة عن 30 أسيرًا فلسطينيًا هم 15 أسيرة و15 طفلًا.
وقد نشر نادي الأسير أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق الهدنة وهم: أحمد نواف نياز سلايمة، معتز خضر محمد خميس سلايمة، سامح محمود موسى عطون، محمد عماد ابراهيم عطون، ادم محمود محمد ابو حامد، حمزة زرائد حمزة مغربي، محمد ممدوح كمال حمد، على مروان فؤاد علم، محمود خليل احمد سلايمة، نوح ناصر ابراهيم بسيسو، محمد محمود حمامرة، يزن حمزة شاهر عفانة، مالك محمد عرفات ديبة مومن محمد نايف صليب ومحمد عهد يونس شطارة.
أما بالنسبة للأسيرات فهُنّ: اسيل سميح خضر، آيه جلال محمد تميمي، ربى فهمي دار عاصي، هاله عمر ابرايه غنام، شدا محمد صالح برغوثي، لميس ماهر ابو عرقوب، فيرز عبد الله سلامه، شيماء احمد هندي، حنين اكرم مساعيد، خلود نضال شتيوي، اميمة عبد الله بشارات، مرفت منير حشيمة، ميرفت محمود العزة، منال دودين وتريا محمود ابو الهوى.
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