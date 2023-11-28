تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيا مع رئيس الموساد المتواجد حاليا في قطر تمهيدا لعودة دفعة أخرى من الاسرى المرتقبة هذا المساء، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.
ولفت مكتب نتانياهو الى ان رئيس الوزراء زار وحدة جمع المعلومات التقنية والغنائم التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وقال: "نحن ملتزمون بإكمال مهامنا - الافراج عن جميع الاسرى وتدمير حماس فوق الأرض وتحتها والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نحن ملتزمون بإكمال مهامنا الافراج عن جميع الاسرى وتدمير حماس فوق الأرض وتحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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