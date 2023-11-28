تجمع موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد وحتى صدور بيان آخر

اعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، بانه "عطفا على البيان رقم (٤)، والذي صدر بالأمس بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣. بالتنسيق مع جمعية خريجي معهد الإدارة، ونتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في معظم الادارات، وحيث ان المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣".

اعلن تجمع موظفي الإدارة العامة "التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء ٢٩/١١/٢٠٢٣ وحتى صدور بيان آخر، ويتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة من تحسين واقع العاملين في الإدارة أسوة بغيرهم في بقية القطاعات".