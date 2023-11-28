ذكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في روما، "أننا توافقنا أنّه لا حل سوى حل الدولتين وضرورة استمرار الهدنة وصولًا الى وقف اطلاق نار دائم".
ولفت إلى "أنني شعرت بقلق فاتيكاني على الوضع في لبنان والمراوحة السياسية في الوضع اللبناني، ولمست تفهم الفاتيكان لموقف لبنان من موضوع النزوح ورغبة بالمساعدة".
وسيعود الوزير بوحبيب من روما الى بيروت غدا بعد انهاء جولة اتصالات دبلوماسية تخللها عدة محطات في كل من بروكسل ولاهاي وبرشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى أمين سر الفاتيكان: شعرت بقلق على الوضع في لبنان ولمست رغبة بالمساعدة بموضوع النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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