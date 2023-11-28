تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد وCIA.. رئيس المخابرات المصرية يصل الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - وصل رئيس المخابرات المصرية إلى الدوحة تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد وCIA.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قالت إن رئيس المخابرات العامة يُشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسئولين القطريين والأمريكيين والإسرائيلين.