انت الان تتابع خبر المخابرات يعلن الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية، ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة شبكات تهريب المخدرات وبعملية استخبارية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني العراق من الاطاحة بإحدى شبكات التهريب الدولية وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة".



وأشارت إلى أنها "حاولت توزيع تلك المواد في عدد من المحافظات العراقية، حيث تم احالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات الى الجهات القضائية المختصة اصولياً".

